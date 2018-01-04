Почти 300 рабочих выйдут на очистку от снега улиц Казани

(Казань, 4 января, «Татар-информ»). На очистку улиц Казани от снега сегодня выйдут 282 дорожных рабочих и 220 спецмашин – заметно меньше, чем вчера, 3 января. Об этом сообщает пресс-служба мэрии со ссылкой на информацию Комитета внешнего благоустройства города.

Вчера в уборке были задействованы 345 рабочих и 428 единиц спецтехники. На противогололедную обработку дорог потратили 113 т противогололедных материалов: 4 т реагента и 109 т песко-соляной смеси.

Накануне с улиц столицы Татарстана вывезли 1649 т снега, тогда как всего с начала зимнего периода с них убрали примерно 201 тыс. т.