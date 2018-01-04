Челнинец получил судебный срок за удар полицейского в лицо

(Набережные Челны, 4 января, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). В Челнах мужчина «боднул» головой полицейского и получил судебный срок, сообщили в городском суде.
Пьяный мужчина, находясь на пороге здания отдела полиции № 2 «Комсомольский» УМВД РФ по городу Набережные Челны, оскорбил нецензурной бранью начальника отделения по розыску пропавших уголовного розыска ОП «Комсомольский».
Когда дебошира попросили пройти внутрь здания, он разошелся и в коридоре полицейского участка ударил офицера головой в лицо. Полицейский отделался кровоподтеком, а хулиган по решению суда получил год лишения свободы условно с испытательным сроком на полтора года.