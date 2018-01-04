Польша хочет продлить контракт с РФ на поставку газа без привязки к цене нефти

(Казань, 4 января, «Татар-информ»). Польша готова продлить контракт с Россией на поставку газа без жесткой привязки его цены к цене нефти. Об этом заместитель руководителя польской энергетической компании PGNiG Мачей Возняк заявил в интервью изданию Dziennik Gazetą Prawną, передает ТАСС.

По мнению Возняка, заложенная в действующем контракте цена газа слишком высока, а документ в целом устарел. «Мы больше не подпишем контракт, который содержит невыгодные и устаревшие положения, заключается на более чем 20 лет, а формула ценообразования жестко привязана к цене нефти», – подчеркнул он.

При этом Польша согласится закупать газ у РФ, если «российская сторона будет в состоянии предложить нормальные, рыночные условия» его продажи, пояснил замглавы PGNiG. Однако в любом случае новое соглашение не будет рассчитано на длительный срок и предполагать большие объемы закупок, добавил он.

PGNiG продолжит реализацию программы диверсификации источников энергии, отметил также М. Возняк.

Сейчас ПАО «Газпром» является главным поставщиком газа в Польшу. Всего в год эта страна потребляет 15 млрд куб. м газа, из которых две трети приобретает за рубежом.