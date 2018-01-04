Настоятель Никольского собора в Мензелинске стал Дедом Морозом

(Набережные Челны, 4 декабря, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). Настоятель Никольского собора в Мензелинске иерей Роман Храмутичев сменил рясу на костюм Деда Мороза, чтобы поздравить детей-инвалидов Мензелинска с Новым годом. Об этом сообщает пресс-служба Закамского благочиния.

Среди тех, кого посетили православные Дед Мороз и Снегурочка, были дети, страдающие тяжелыми заболеваниями. У кого-то диагностирован ДЦП, кто-то после операции проходит курс медикаментозной реабилитации, а кто-то из-за инвалидности редко выходить на улицу.

Визит сказочных персонажей стал новогодним чудом не только для детей, но и для их родителей. Поздравления, подарки, новогодние фотосессии надолго останутся в памяти этих семей.