В Алькеевском районе РТ открылся обновленный Дом культуры

(Казань, 4 января, «Татар-информ»). В деревне Верхнее Альмурзино Алькеевского района Татарстана после капитального ремонта открылся сельский клуб. Новый год жители деревни встречали уже в обновленном Доме культуры. Об этом пишет местная газета «Алькеевские вести».

Ранее Дом культуры находился в плачевном состоянии. Построенный в 80-х годах прошлого века, он ни разу не ремонтировался. Здание было неприглядным, холодным, окна рассохлись, крыша протекала. Летом прошлого года в рамках республиканской программы здесь начались ремонтные работы.

Из республиканского бюджета было выделено 5 млн рублей. На эти средства строители перекрыли крышу, заменили окна и двери, сделали новую отопительную систему, водопровод, канализацию. При этом ремонт стен, потолков и пола район сделал за свой счет.

Министерство культуры РТ выделило для зрительного зала 150 стульев и современную музыкальную аппаратуру. Сцену оформили через районный отдел культуры. При ДК работают народный театр и библиотека.

В здании клуба также будет функционировать спортзал – его отремонтируют в I квартале текущего года.