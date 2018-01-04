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Рустам Минниханов поделился фото новогодней набережной в Богатых Сабах

4 января 2018, 14:16 , Фото: Фото из «ВКонтакте» Рустама Минниханова

Рустам Минниханов поделился фото новогодней набережной в Богатых Сабах Набережная была обустроена в рамках программы «Парки и скверы Татарстана».
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(Казань, 4 января, «Татар-информ»). Президент Татарстана Рустам Минниханов поделился на своих страницах в социальных сетях Instagram, Twitter и «ВКонтакте» фотографиями зимней набережной реки Сабинки в Богатых Сабах.

Публикации снабжены хэштегом «#ПаркиТатарстана» – набережная была обновлена именно в рамках программы «Парки и скверы Татарстана». Работы проводились в прошлом году.

На снимках запечатлены гуляющие местные жители и играющие на детской площадке малыши. Присутствуют на них выполненные из дерева спуски к воде, мост и лыжная база, возведенные в рамках обустройства набережной. 


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