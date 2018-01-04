Член СФ от Татарстана Олег Морозов предложил захоронить Ленина в Мавзолее

(Казань, 4 января, «Татар-информ»). Член Совета Федерации ФС РФ Олег Морозов предложил захоронить Ленина в Мавзолее на Красной площади и создать на этом месте мемориал памяти и примирения. Об этом сообщает РИА «Новости».

При этом член верхней палаты Федерального Собрания уверен, что проводить по этому вопросу всероссийский референдум не следует, а необходимо, например, принять соответствующий федеральный закон.

Морозов выразил опасение, что референдум о захоронении тела Ленина, каков бы ни был его результат, «может взорвать страну». «Какой разрыв в голосах допустим для решения этого вопроса?» – не удержался он от риторического вопроса.

В мемориале можно было бы, по мнению члена СФ, захоронить «условные знамена противоборствующих сторон» в качестве символов гражданской войны. «Тогда и разрушать ничего не надо. И смысл в захоронении будет», – добавил он.

Кроме того, Морозов заметил, что не является сторонником точки зрения, что вопрос захоронения тела Ленина должен быть решен как можно скорее. Но в случае его актуализации именно собственный вариант видится ему оптимальным.