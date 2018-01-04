В Казани скончалась пенсионерка, которую в Новый год сбили «Жигули»

(Казань, 4 января, «Татар-информ»). В Казани от травм скончалась пенсионерка, которую в первый день нового года сбила «Лада». Об этом говорится в сообщении городской автоинспекции.

67-летний водитель «Жигулей» седьмой модели не выбрал безопасную скорость и наехал на 77-летнюю женщину, которая переходила проезжую часть вне зоны пешеходного перехода. ДТП случилось 1 января в 15.15 напротив дома №29 на ул. Мавлютова в Казани.

В результате ДТП пенсионерка получила ушиб головного мозга, перелом костей таза, ушибленную рану кисти и в состоянии травматического шока была госпитализирована. Спустя два дня она скончалась от полученных травм в больнице.