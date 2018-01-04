В Чистополе состоялись лыжные гонки на призы Деда Мороза

(Казань, 4 января, «Татар-информ»). В Чистополе прошли соревнования по лыжным гонкам на призы Деда Мороза. Об этом пишет местная газета «Чистопольские известия».

Ежегодные соревнования состоялись на базе детско-юношеской спортивной школы «Татнефть-Олимп». За новогодние подарки пришли побороться десятки людей. Для них была подготовлена лыжная трасса, на которой спортсменам и пришлось отстаивать звание лучшего.

Участие в соревнованиях приняли не только юные, но и опытные лыжники. Схватка развернулась нешуточная: участники гонок то шли на обгон, то немного отставали от соперников, давая фору на финишной прямой.

По итогам состязания были определены несколько победителей, которые получили подарки от новогоднего волшебника и почетные грамоты.