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В Чистополе состоялись лыжные гонки на призы Деда Мороза

4 января 2018, 23:17

Участие в соревнованиях приняли не только юные, но и опытные лыжники.
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(Казань, 4 января, «Татар-информ»). В Чистополе прошли соревнования по лыжным гонкам на призы Деда Мороза. Об этом пишет местная газета «Чистопольские известия».

Ежегодные соревнования состоялись на базе детско-юношеской спортивной школы «Татнефть-Олимп». За новогодние подарки пришли побороться десятки людей. Для них была подготовлена лыжная трасса, на которой спортсменам и пришлось отстаивать звание лучшего.

Участие в соревнованиях приняли не только юные, но и опытные лыжники. Схватка развернулась нешуточная: участники гонок то шли на обгон, то немного отставали от соперников, давая фору на финишной прямой.

По итогам состязания были определены несколько победителей, которые получили подарки от новогоднего волшебника и почетные грамоты.

 


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