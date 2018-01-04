В мензелинском парке состоялось новогоднее шоу для детей

(Казань, 4 января, «Татар-информ»). Сотрудники краеведческого музея и школы искусств провели в мензелинском парке имени Мусы Джалиля мероприятие, посвященное Новому году, пишет местная газета «Мензеля».

Дети приняли участие в конкурсно-развлекательной программе, для них были организованы игры. Также участники представления рассказали стихи и получили призы.



Ранее сообщалось, что сотрудники Дома культуры в Мензелинске вместе с воспитанниками – коллективом «Звездочки» – провели театральное представление в парке имени Мусы Джалиля.

Дети, переодевшись в костюмы разных зверей, наряжали новогоднюю елку. Когда дерево было украшено, пришли Дед Мороз и Снегурочка.