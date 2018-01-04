Вызвавшая подозрения в плагиате песня Пугачевой стала лидером iTunes

(Казань, 4 января, «Татар-информ»). Новая песня Аллы Пугачевой «Я летала», которая была представлена на новогоднем «огоньке» 1 января, попала в топ-10 музыкального сервиса iTunes, сообщает «360».

В iTunes композиция появилась вчера, 3 января. В десятку популярных песен трек попал всего через несколько минут после загрузки.

Произведение могут послушать владельцы смартфонов и планшетов под управлением iOS.

Ранее в своем Facebook'е поэт Александр Вулых заявил, что песня Пугачевой очень похожа на «Придуманную любовь», которую он вместе с композитором Игорем Сарухановым написал более 15 лет назад. Позже он удалил запись со своей страницы. По его словам, ему позвонила Пугачева и сказала, что о схожести двух песен узнала только от него. Обе стороны не захотели раздувать конфликт.

Поэт-песенник Олег Влади, написавший песню «Я летала», опроверг обвинения в плагиате и заявил, что готов подтвердить свои слова на любых полиграфах и детекторах лжи.