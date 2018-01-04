Все десять рабочих погибли при пожаре на фабрике под Новосибирском

(Казань, 4 января, «Татар-информ»). На пожаре на фабрике в Новосибирской области погибли все десять рабочих. Об этом сообщает «Интерфакс».

Ранее ИА «Татар-информ» сообщило, что в населенном пункте Искитим в Новосибирской области произошел пожар на обувном производстве. Площадь пожара составила около двух тысяч квадратных метров. Горели материалы, предназначенные для производства обуви и готовая продукция, выделялся сильный, токсичный дым.

Рабочие, заметив признаки пожара на производстве, попытались самостоятельно, до приезда пожарных, погасить пламя. Однако задохнулись угарным газом. По предварительным данным, никому из рабочих, находившихся на фабрике в момент пожара, выжить не удалось.

По информации РИА Новости, погибли семеро граждан Китая, двое – Киргизии и один россиянин. В данный момент пожар потушен, возбуждено уголовное дело.