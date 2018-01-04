В Московском районе Казани задержали педофила

(Казань, 4 января, «Татар-информ»). В Московском районе Казани сотрудники уголовного розыска задержали мужчину, который надругался над девятилетним мальчиком. Об этом ИА «Татар-информ» сообщил собственный источник, знакомый с ситуацией.

По информации источника, накануне, 3 января, в подъезде одного из жилых домов некий мужчина надругался над девятилетним мальчиком. Как выяснилось, преступнику 35 лет, он – житель Казани, раньше он был уже судим.

После случившегося было возбуждено уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетнего».