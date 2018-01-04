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Политика

Абэ заявил о планах тесно сотрудничать с Россией и Китаем по Северной Корее

4 января 2018, 12:14

Япония займется усилением своего оборонного потенциала, подчеркнул Премьер-министр страны.
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(Казань, 4 января, «Татар-информ»). Япония продолжит тесно сотрудничать с Россией и Китаем для решения проблемы Северной Кореи. Об этом на первой в наступившем году пресс-конференции заявил Премьер-министр страны Синдзо Абэ, передает ТАСС.

При этом Япония будет добиваться строжайшего исполнения всех резолюций Совета Безопасности ООН, связанных с КНДР, подчеркнул он.

По словам главы Правительства, японская сторона продолжит «проводить активную дипломатическую политику, направленную на изменение курса» властей Северной Кореи.

Кроме того, Япония займется усилением своего оборонного потенциала на фоне развития ракетной и ядерной программ КНДР, добавил Абэ. 


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