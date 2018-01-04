Компания Apple потеряет 10 млрд долларов из-за скандала со старыми iPhone

(Казань, 4 января, «Татар-информ»). Корпорация Apple потеряет 10 млрд долларов из-за решения снизить стоимость батарей для старых моделей iPhone до 29 долларов с прежних 79. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Business Insider.

Представители компании пошли на этот шаг из-за скандала, разразившегося в конце прошлого года, когда специалисты компании Primate Labs уличили Apple в том, что она намеренно снижает производительность iPhone со старым аккумулятором. По мнению основателя Primate Labs Джона Пула, это было сделано в попытке исправить проблему с самопроизвольным выключением iPhone 6s.

Аналитики отметили, что, согласно имеющимся опросам, люди покупают новые iPhone из-за износа аккумулятора. С удешевлением батареи в наступившем году продажи iPhone могут снизиться на 16 млн штук, так как покупатели предпочтут поменять батарею вместо покупки нового устройства.

Ранее Apple попросила прощения за замедление работы старых моделей iPhone.