В Алькеевском районе РТ открылся модульный продуктовый магазин

(Казань, 4 января, «Татар-информ»). В селе Новые Салманы Алькеевского района Татарстана открылся модульный продуктовый магазин, построенный по республиканской программе «Сельские магазины». Об этом пишет местная газета «Алькеевские вести».

Площадь торговой точки составляет 50 кв. м. Проведены электрическое отопление, освещение, канализация. Модульные магазины такого типа производятся в Татарстане.

Но торжественном открытии новой торговой точки присутствовал руководитель исполкома Алькеевского района Ильнур Юсупов . Он отметил, что продуктовый магазин был необходим, так как за товарами повседневного спроса люди вынуждены были ходить в расположенную в другом конце села торговую точку. Сельчане часто обращались в администрацию населенного пункта по этому поводу.

Заместитель председателя управления Татпотребсоюза Дамир Замалиев сообщил на церемонии открытия, что в республике работают уже 53 таких магазина. В этом году в селе Ургагары Алькеевского района тоже планируется построить подобный модульный продуктовый магазин.