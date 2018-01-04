В Копенгагене похитили самую дорогую в мире бутылку водки

(Казань, 4 января, «Татар-информ»). В Копенгагене неизвестный похитил самую дорогую в мире бутылку водки стоимостью 1,3 млн евро, пишут «Известия».

Коллекция водок была выставлена в баре Cafe 33. Вор попал на видеокамеру. Бутылка водки «Руссо-Балт» принадлежала коллекционеру Брайану Энгбергу. Он разместил в соцсетях кадр из видео с изображением подозреваемого и пообещал вознаграждение за помощь в поимке вора.

Бутылка была изготовлена компанией Dartz Motorz, которая специализируется на производстве бронеавтомобилей. На бутылке изображен автомобиль марки этой фирмы, а пробку украшает российский двуглавый орел. При изготовлении бутылки использовали золото и серебро.