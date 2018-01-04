Главы МИД Германии и Украины из-за плохой погоды отказались от поездки в Донбасс

(Казань, 4 января, «Татар-информ»). Министры иностранных дел Германии и Украины Зигмар Габриэль и Павел Климкин не смогли сегодня посетить Донбасс из-за ухудшения погодных условий. Об этом глава украинского МИД написал в своем микроблоге в Twitter’е.

Погодні умови не дозволили відвідати лінію розмежування, але не завадили продуктивному спілкуваннюз Міністром закордонних справ Німеччини Зігмаром Габріелем. Плануємо здійснити спільну поїздку на Донбас пізніше цього місяця. pic.twitter.com/dIx8dmwUyJ — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) January 4, 2018

Климкин сопроводил запись совместной фотографией и заметил, что обстоятельства не помешали продуктивному общению дипломатов.

По словам украинского министра иностранных дел, поездку к линии разграничения сторон предполагается осуществить позднее, но в этом же месяце.