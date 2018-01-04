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Политика

Главы МИД Германии и Украины из-за плохой погоды отказались от поездки в Донбасс

4 января 2018, 11:28

Поездку планируется осуществить позднее, но в этом же месяце, пояснил Климкин.

(Казань, 4 января, «Татар-информ»). Министры иностранных дел Германии и Украины Зигмар Габриэль и Павел Климкин не смогли сегодня посетить Донбасс из-за ухудшения погодных условий. Об этом глава украинского МИД написал в своем микроблоге в Twitter’е.

Климкин сопроводил запись совместной фотографией и заметил, что обстоятельства не помешали продуктивному общению дипломатов.

По словам украинского министра иностранных дел, поездку к линии разграничения сторон предполагается осуществить позднее, но в этом же месяце. 


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