Манафорт подал в суд на спецпрокурора по российскому делу и Минюст США

(Казань, 4 января, «Татар-информ»). Бывший глава предвыборного штаба Президента США Пол Манафорт подал в суд на специального прокурора по расследованию вероятного российского вмешательства в выборы Роберта Мюллера и заместителя генерального прокурора страны Рода Розенштейна. Об этом сообщает РБК со ссылкой на The Wall Street Journal.

Претензии Манафорта к Мюллеру заключаются в том, что он якобы вышел за рамки своих полномочий, обвинив политтехнолога в отмывании денег и уклонении от уплаты налогов.

Заместителя же министра юстиции бывший начальник штаба Трампа обвиняет в том, что тот превысил полномочия, наделив Мюллера правом «на расследование и предъявления обвинений по любым вопросам, с которыми он столкнется», замечает агентство «Рейтер».

Представитель спецпрокурора не стал комментировать иск, а пресс-служба Минюста охарактеризовала его как «фривольный», отмечает издание.

Пол Манафорт возглавлял предвыборный штаб Дональда Трампа с марта по август 2016 года. Ему и его партнеру Ричарду Гейтсу 30 октября 2017-го были предъявлены обвинения в работе на экс-президента Украины Виктора Януковича и возглавлявшуюся им Партию регионов без регистрации в качестве иностранных агентов, а также в уклонении от уплаты налогов. Оба были отправлены под домашний арест.