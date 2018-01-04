С выставки в Италии украли индийские драгоценности стоимостью три млн евро

(Казань, 4 января, «Татар-информ»). Двое неизвестных украли несколько ювелирных изделий с выставки индийских драгоценностей в Венеции ориентировочной стоимостью три млн евро. Об этом сообщает РИА Новости.

На выставке, которая проходит в венецианском дворце Дожей, представлено 270 украшений эпохи Великих Моголов из частной коллекции.

Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как двое мужчин смогли открыть одну из витрин, забрать содержимое и скрыться. По данным итальянской полиции, сигнализация сработала поздно.