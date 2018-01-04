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Происшествия

С выставки в Италии украли индийские драгоценности стоимостью три млн евро

4 января 2018, 10:27

На выставке, которая проходит в венецианском дворце Дожей, представлено 270 украшений эпохи Великих Моголов из частной коллекции.

 (Казань, 4 января, «Татар-информ»). Двое неизвестных украли несколько ювелирных изделий с выставки индийских драгоценностей в Венеции ориентировочной стоимостью три млн евро. Об этом сообщает РИА Новости.

На выставке, которая проходит в венецианском дворце Дожей, представлено 270 украшений эпохи Великих Моголов из частной коллекции.

Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как двое мужчин смогли открыть одну из витрин, забрать содержимое и скрыться. По данным итальянской полиции, сигнализация сработала поздно.


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