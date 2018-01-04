Видео: ураган снес поезд с рельсов в Швейцарии

(Казань, 4 января, «Татар-информ»). В социальных сетях опубликовано видео с камер наблюдения, на кадрах которого поезд, состоящий из двух вагонов, сдувает с рельсов. Об этом говорится в сообщении на сайте телеканала «Звезда».

На перегоне между городами Фламатт и Лаупен в кантонах Фрибург и Берн первано железнодорожное сообщение. По этой причине отменены и отложены некоторые междугородние и пригородные поезда.

Зимний шторм «Бурглинд» с ураганным ветром обрушился на Швейцарию. Порывы ветра достигают 150 км/ч, в горах – до 180 км/ч.