Белый дом обеспокоился психическим здоровьем Ким Чен Ына

(Казань, 4 января, «Татар-информ»). Американский народ и Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп сомневаются в психическом здоровье Высшего руководителя КНДР Ким Чен Ына.

Об этом заявила официальный представитель Белого дома Сара Сандерс, сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на агентство «Рейтер».

«Президент и наш народ должны быть обеспокоены психическим здоровьем лидера Северной Кореи», – подчеркнула она.

При этом Президент США не будет демонстрировать слабость, а в соответствии с обещаниями будет защищать свой народ, добавила представитель американской администрации.

Ранее, полемизируя с Ким Чен Ыном, Трамп заметил, что его «ядерная кнопка» гораздо больше, гораздо мощнее и, главное, работает.