Видео: в Новосибирской области горит обувной цех

(Казань, 4 января, «Татар-информ»). В населенном пункте Искитим в Новосибирской области горит обувной цех. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Новосибирской области.
Площадь пожара составляет около двух тысяч квадратных метров. Горят материалы, предназначенные для производства обуви и готовая продукция, выделяется сильный, токсичный дым.
По предварительной информации, в здании могут находиться работники производства. В тушении пожара задействованы 84 человека, 24 единицы техники.
В социальных сетях сообщается, что цеха по производству обуви и склады готовой продукции принадлежат фирме из Китая.