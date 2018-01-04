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Видео: в Новосибирской области горит обувной цех

4 января 2018, 09:35 , Фото: ГУ МЧС России, соцсети

Видео: в Новосибирской области горит обувной цех В социальных сетях сообщается, что цеха по производству обуви и склады готовой продукции принадлежат фирме из Китая.

(Казань, 4 января, «Татар-информ»). В населенном пункте Искитим в Новосибирской области горит обувной цех. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Новосибирской области.

Площадь пожара составляет около двух тысяч квадратных метров. Горят материалы, предназначенные для производства обуви и готовая продукция, выделяется сильный, токсичный дым.

По предварительной информации, в здании могут находиться работники производства. В тушении пожара задействованы 84 человека, 24 единицы техники.

В социальных сетях сообщается, что цеха по производству обуви и склады готовой продукции принадлежат фирме из Китая.


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