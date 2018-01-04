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СМИ сообщили о падении обломков баллистической ракеты на город в КНДР

4 января 2018, 09:28

Ракета развалилась, и ее фрагменты упали на город Токчхон в провинции Пхенан-Намдо.
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(Казань, 4 января, «Татар-информ»). Неудачное испытание межконтинентальной баллистической ракеты Северной Кореей 29 апреля 2017 года привело к падению ее обломков на один из городов страны.

Об этом пишет издание The Diplomat со ссылкой на источник в американской администрации, передает RT.

Ракета среднего радиуса действия «Хвасон-12» примерно через минуту полета развалилась в воздухе. Ее фрагменты упали на город Токчхон в провинции Пхенан-Намдо, население которого составляет 237 тыс. человек.

В результате был нанесен серьезный ущерб ряду промышленных и сельскохозяйственных построек. На опубликованных изданием спутниковых снимках заметны вызванные падением обломков разрушения.

Ракета была запущена с полигона в районе Пукчхан провинции Пхенан-Намдо. О провале испытаний «Хвасона-12» (KN-17 по классификации США и НАТО) в апреле прошлого года сообщали американские и южнокорейские источники


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