СМИ сообщили о падении обломков баллистической ракеты на город в КНДР

(Казань, 4 января, «Татар-информ»). Неудачное испытание межконтинентальной баллистической ракеты Северной Кореей 29 апреля 2017 года привело к падению ее обломков на один из городов страны.

Об этом пишет издание The Diplomat со ссылкой на источник в американской администрации, передает RT.

Ракета среднего радиуса действия «Хвасон-12» примерно через минуту полета развалилась в воздухе. Ее фрагменты упали на город Токчхон в провинции Пхенан-Намдо, население которого составляет 237 тыс. человек.

В результате был нанесен серьезный ущерб ряду промышленных и сельскохозяйственных построек. На опубликованных изданием спутниковых снимках заметны вызванные падением обломков разрушения.

This is quite the story (and geo-location detective work). It also underlines the risk Kim is taking both for his own people and those of northern Japan when he test fires missiles. https://t.co/sjpTREIYU9