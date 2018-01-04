В США умер глава крупнейшей мормонской церкви Томас Монсон

(Казань, 4 января, «Татар-информ»). Руководитель самой крупной из мормонских церквей, Церкви Иисуса Христа Святых последних дней Томас Спенсер Монсон, скончался в Соединенных Штатах на 91-м году жизни. Об этом сообщается в микроблоге религиозной организации в Twitter’е.

President @ThomasSMonson, 90, has passed away peacefully surrounded by family. pic.twitter.com/66qoVrinIW — The LDS Church (@LDSchurch) January 3, 2018

Иерарх умер в окружении своей семьи в столице штата Юта Солт-Лейк-Сити 2 января от естественных причин, связанных с возрастом, отмечается на сайте организации.

Монсон родился 21 августа 1927 года в Солт-Лейк-Сити. Был посвящен в апостолы в возрасте 36 лет, многие годы служил в руководящем органе церкви – Первом президентстве. Стал 16-м по счету президентом организации в феврале 2008 года. Активно занимался общественной деятельностью.