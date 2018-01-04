Все новости Татарстан Россия

Духовная жизнь

В США умер глава крупнейшей мормонской церкви Томас Монсон

4 января 2018, 02:48

В США умер глава крупнейшей мормонской церкви Томас Монсон Монсон возглавлял Церковь Иисуса Христа Святых последних дней с 2008 года.
В Лиепае состоится открытие самого большого в Латвии храма мормонов

(Казань, 4 января, «Татар-информ»). Руководитель самой крупной из мормонских церквей, Церкви Иисуса Христа Святых последних дней Томас Спенсер Монсон, скончался в Соединенных Штатах на 91-м году жизни. Об этом сообщается в микроблоге религиозной организации в Twitter’е.

Иерарх умер в окружении своей семьи в столице штата Юта Солт-Лейк-Сити 2 января от естественных причин, связанных с возрастом, отмечается на сайте организации.

Монсон родился 21 августа 1927 года в Солт-Лейк-Сити. Был посвящен в апостолы в возрасте 36 лет, многие годы служил в руководящем органе церкви – Первом президентстве. Стал 16-м по счету президентом организации в феврале 2008 года. Активно занимался общественной деятельностью. 


Подписывайтесь на нас в Telegram

Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter