В России создан новый бронеавтомобиль для ВДВ

(Казань, 4 января, «Татар-информ»). Для Воздушно-десантных войск России на базе бронеавтомобиля «Тайфун» создан новый защищенный автомобиль. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Разработкой К4386 «Тайфун-ВДВ», известного также под названием «Росомаха», занимается челнинский Завод специальных автомобилей, входящий в состав бывшей «дочки» ПАО «КАМАЗ» – АО «Ремдизель».

К числу преимуществ модели наряду с защитой десанта и современным вооружением будет относиться возможность парашютного десантирования, отмечается в сообщении военного ведомства.

Сейчас в плановом порядке проводятся испытания машины на специальных площадках и полигонах. Серийное производство предполагается развернуть после прохождения всего цикла испытаний и проверок – в 2019 году.

Как ранее сообщал блог Центра анализа стратегий и технологий, «Тайфун-ВДВ» вооружен размещенными в необитаемому модуле 30-миллиметровой автоматической пушкой 2А42 и 7,62-миллиметровым танковым пулеметом 6П7К. Масса взрывозащищенного бронеавтомобиля достигает 11 т. Двигатель мощностью 350 л. с. разгоняет его до 100 км/ч. Запас хода составляет 1200 км.