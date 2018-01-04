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Здоровье и среда, Наука и образование

Ученые узнали о способствующем раку влиянии алкоголя на ДНК

4 января 2018, 01:20

Образующийся при распаде этанола ацетальдегид повреждает ДНК в стволовых клетках крови.
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(Казань, 4 января, «Татар-информ»). Алкоголь повреждает ДНК в стволовых клетках человека, что увеличивает риск развития ряда онкологических заболеваний.

К такому выводу пришли исследователи из британского Кембриджского университета. Статья с результатами наблюдений опубликована в журнале Nature, передает РИА «Новости».

В ходе опытов медики давали мышам разбавленный этиловый спирт. После этого они с помощью методов секвенирования ДНК и хромосомного анализа изучали влияние образующегося при распаде алкоголя ацетальдегида на их гены.

Оказалось, что ацетальдегид повреждает ДНК в стволовых клетках крови грызунов и необратимо меняет ее структуру. Эти трансформации увеличивают риск развития семи типов онкологических заболеваний, среди которых есть рак груди и рак кишечника.

В связи с этим один из авторов статьи, профессор Кетан Пател, напомнил, что отвечающие за переработку этанола и репарацию ДНК системы несовершенны, и даже если они находятся в порядке, «употребление алкоголя все равно может вызвать рак». 


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