Ученые узнали о способствующем раку влиянии алкоголя на ДНК

(Казань, 4 января, «Татар-информ»). Алкоголь повреждает ДНК в стволовых клетках человека, что увеличивает риск развития ряда онкологических заболеваний.

К такому выводу пришли исследователи из британского Кембриджского университета. Статья с результатами наблюдений опубликована в журнале Nature, передает РИА «Новости».

В ходе опытов медики давали мышам разбавленный этиловый спирт. После этого они с помощью методов секвенирования ДНК и хромосомного анализа изучали влияние образующегося при распаде алкоголя ацетальдегида на их гены.

Оказалось, что ацетальдегид повреждает ДНК в стволовых клетках крови грызунов и необратимо меняет ее структуру. Эти трансформации увеличивают риск развития семи типов онкологических заболеваний, среди которых есть рак груди и рак кишечника.

В связи с этим один из авторов статьи, профессор Кетан Пател, напомнил, что отвечающие за переработку этанола и репарацию ДНК системы несовершенны, и даже если они находятся в порядке, «употребление алкоголя все равно может вызвать рак».