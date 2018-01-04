Победитель шоу «Голос. Дети» выступит в Казани

(Казань, 3 января, «Татар-информ», Анна Тарлецкая). Всего один день, 5 января, в «Баскет-холле» будет показан спектакль «Спящая красавица». В нем примут участие лучшие спортсмены и цирковые артисты Татарстана, а также победитель шоу «Голос. Дети» третьего сезона Данил Плужников.

В уникальном шоу, поставленном специально для казанской сцены, свое искусство представят чемпионы Европы по уличному брейк-дансу, коллектив бальных танцев, которые стали вице-чемпионами мира. Среди артистов циркового жанра будет Заур Османов, который в прошлом работал в цирке Никулина. Гимнастки шоу входят в сборную Татарстана по художественной гимнастике, а фигурист, исполнитель главной роли принца 12-летний Ранэль Ибатуллин тоже выступает в составе сборной республики по фигурному катанию. Исполнительница роли Феи Наталья Файзрахманова принимала участие в шоу «Танцы».

Об этом рассказала корреспонденту «Татар-информ» организатор шоу «Спящая красавица», генеральный директор «Академии художественной гимнастики» Алина Лабутина.

«Фишка спектакля – огромный экран, 25 метров в ширину и 8,5 метров в высоту, на котором будет транслироваться все происходящее. Как говорится, "Бог – в деталях", из них слагается цельный, гармоничный образ. Именно поэтому мы тщательно продумали каждый момент, и хотим, чтобы зритель заметил и отметил все нюансы», – отметила она.

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