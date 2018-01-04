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Спорт

В Нурлатском районе РТ прошли соревнования по самбо

4 января 2018, 03:34

За звание лучших боролись 30 юношей и девушек из города Нурлата и села Курманаево Нурлатского района.
В новом учебном году у школьников Татарстана появятся занятия по самбо, гольфу и плаванию

(Казань, 4 января, «Татар-информ»). В Нурлатском районе Татарстана в рамках реализации проекта «Самбо в школу» прошли соревнования по борьбе среди мальчиков и девочек 2009 – 2010 годов рождения. Об этом пишет местная газета «Дружба».

Состязания были организованы на базе Курманаевской школы. За звание лучших боролись 30 юношей и девушек из города Нурлат и села Курманаево Нурлатского района.

На торжественном открытии соревнований юных борцов приветствовали заместитель руководителя исполкома района Альфия Галаутдинова и начальник отдела по делам молодежи и спорту Анас Набиуллин.

Самбо с детьми занимается тренер Аслям Кабиров.


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