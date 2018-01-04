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В Мензелинском районе РТ стартовали «Зимние забавы»

4 января 2018, 08:16

Участники спортивных конкурсов соревновались в различных дисциплинах.
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(Казань, 4 января, «Татар-информ»). В Мензелинском районе Татарстана стартовали спортивные конкурсы «Зимние забавы», пишет местная газета «Мензеля».

Участники спортивных конкурсов состязались в различных дисциплинах. Им пришлось обвести мяч вокруг кегля, попасть в цель, провезти команду на санях, пройтись по следам и вернуться обратно. Главная задача заключалась в том, что все это нужно было выполнить прямо на сугробах.

Ранее сообщалось, что воспитанники мензелинского Дома культуры провели театральное представление в центральном парке имени Мусы Джалиля.

 


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