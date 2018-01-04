На катке «Черное озеро» пройдет бесплатный мастер-класс по фигурному катанию

(Казань, 4 января, «Татар-информ»). Жители Казани и гости столицы Татарстана смогут посетить бесплатные мастер-классы по фигурному и правильному катанию на коньках на катке в парке «Черное озеро». Об этом сообщается на странице в Instagram’e программы «Парки и скверы Татарстана».

Мастер-классы в рамках программы «Зима в парках» состоятся 5 и 7 января. Начинаться занятия будут в 16 часов.

Новогоднюю ночь в парках Казани встретили около 4 тыс. человек. На катке «Черного озера» собрались примерно 3 тыс. гостей, и около тысячи – в парке имени Горького.

Программа «Зима в парках» продолжается до 8 января.