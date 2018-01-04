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Звезды выступят на новогоднем концерте в Горкинско-Ометьевском лесу

4 января 2018, 06:29

Хедлайнером вечера станет популярная группа «Моя Мишель» из Благовещенска, основанная в 2009 году.
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(Казань, 4 января, «Татар-информ»). Завтра, 5 января, в рамках программы «Зима в парках» в Горкинско-Ометьевском лесу Казани состоится новогодний концерт с участием разных артистов. Об этом сообщается на странице в Instagram’e программы «Парки и скверы Татарстана».

Хедлайнером вечера станет популярная музыкальная группа «Моя Мишель» из Благовещенска, основанная в 2009 году. В своем творчестве музыканты обращаются к традициям рок-музыки и синти-попа. Они являются авторами и исполнителями песен «Настя», «Ты мне нравишься» и многих других.

В праздничной программе примет участие кавер-группа Doratti. Также прозвучат DJ-сеты, будут организованы конкурсы с призами.

Вход для всех гостей свободный. Начнется мероприятие в 18 часов.

 

Публикация от Парки и скверы Татарстана 🌳🌳🌳 (@park.tatar)


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