В Мензелинске выявили сильнейших лыжников-спринтеров детской спортшколы «Олимп»

(Казань, 4 января, «Татар-информ»). В Мензелинске сегодня состоялись лыжные соревнования среди учащихся детской спортшколы «Олимп» в командном спринте. Гонка прошла на лыжной трассе возле родника, пише местная газета «Мензеля».
В соревнованиях приняли участие девять команд по два человека в каждой.
По итогам гонки первое место досталось команде Сергея Мясникова и Эдгара Юдина, второе – паре Егора Тиктонова и Реналя Набиева, а третье – тандему Юлии и Александры Калининых.
Все участники соревнований получили сладкие призы, а призеры – медали и грамоты.