Все новости Татарстан Россия

Спорт

В Мензелинске выявили сильнейших лыжников-спринтеров детской спортшколы «Олимп»

4 января 2018, 04:36

В соревнованиях приняли участие девять команд по два человека в каждой.

(Казань, 4 января, «Татар-информ»). В Мензелинске сегодня состоялись лыжные соревнования среди учащихся детской спортшколы «Олимп» в командном спринте. Гонка прошла на лыжной трассе возле родника, пише местная газета «Мензеля».

В соревнованиях приняли участие девять команд по два человека в каждой.

По итогам гонки первое место досталось команде Сергея Мясникова и Эдгара Юдина, второе – паре Егора Тиктонова и Реналя Набиева, а третье – тандему Юлии и Александры Калининых.

Все участники соревнований получили сладкие призы, а призеры – медали и грамоты.


Подписывайтесь на нас в Telegram

Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter