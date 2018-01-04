Казанские художники выставили свои полотна на Кубе

(Казань, 4 января, «Татар-информ»). Художники из Казани в числе других современных российских живописцев представили свои работы в самом центре Гаваны, сообщает ТАСС.

Экспозиция под названием La Revolucion открылась 2 января. Картины расположены в Музее революции – бывшем президентском дворце в центре кубинской столицы. Выставка посвящена революциям, а 1 января отмечалась 59-я годовщина победы кубинской революции. Кроме того, завершившийся 2017-й был годом столетия Октябрьской революции в России.

Кроме полотен казанских художников на выставке представлены полсотни работ из Москвы, Санкт-Петербурга, Самары, Тулы и других городов РФ.

В торжественном открытии выставки приняли участие живущие на Кубе российские соотечественники, сотрудники посольства РФ, кубинцы. Многие из них отметили, что нынешняя экспозиция – это уникальная возможность познакомиться с российским современным искусством, поскольку подобные выставки проходят на Кубе очень редко.

Выставка в Музее революции будет работать до 23 января.