Ученые: Глобальное потепление превратит Землю в пустыню

(Казань, 4 января, «Татар-информ»). Ученые поделились неблагоприятными прогнозами о том, что глобальное потепление превратит Землю в пустыню. Об этом сообщает «РЕН ТВ».



Специалисты из Южного университета науки и технологий считают, что температура на Земле увеличится на два градуса по Цельсию примерно в 2052 – 2070 годах, и тогда 24 – 32 процента поверхности Земли превратятся в пустыню.

Более четверти поверхности земного шара станет сухой, даже если удастся ограничить потепление воздуха. Исследователи использовали различные сценарии и климатические модели, чтобы предсказать процесс высыхания планеты.

Увеличение кислотности природных компонентов, в данном случае почв, представляет серьезную угрозу, так как ускоряет дегенерацию земель и опустынивание. Это приведет к потере растений и деревьев, которые играют главную роль в поглощении углекислого газа на Земле.