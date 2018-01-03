Джон Джексон: «У нас был шанс одержать победу»

(Казань, 3 января, «Татар-информ», Сергей Гаврилов). Главный тренер АСВЕЛа Джон Дэвид Джексон прокомментировал поражение от УНИКСа в матче Топ-16 Кубка Европы (84:88 ОТ).

«Мы отлично сработали в четвертой четверти, и у нас был шанс одержать победу. К сожалению, трехочковый на последних секундах не достиг цели. Тяжелое поражение и тяжелый промах. Но это надо оставить позади и идти к следующему матчу», – подчеркнул оню

«Судейство? В Кубке Европы с этим сложно, поскольку судьи из разных лиг. Игроков не устроили некоторые решения, но у Казани, думаю, была такая же ситуация. Надо оставаться в игре и не обращать на это внимание. Да, было много фолов, но из-за того, что игра получилось напряженной», – добавил специалист.

«Игра Роберсона? Мы ему доверяем. В начале игры он может не забивать, потому что старается разыгрывать и создавать возможности для других. Но мы доверяем ему в ключевые моменты, потому что он талантливый игрок и победитель по натуре, он и забивает, и раздает передачи. Это один из наших ключевых игроков», – отметил Джексон.