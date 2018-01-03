Казань вошла в топ городов, чьи жители высоко оценивают работу местных властей

(Казань, 3 января, «Татар-информ»). Казань и Набережные Челны вошли в топ российских городов, чьи жители высоко оценивают работу местных властей.

Исследование в рамках проекта «Качество жизни в городах России» провел Финансовый университет при Правительстве РФ. Его фактической основой стали результаты соцопросов, проведенных в ноябре-декабре 2017 года, сообщает пресс-служба вуза.

Казань заняла девятое место в рейтинге, уступив Томску, но опередив Москву. Набережные Челны разместились на 15-й позиции, пропустив вперед Уфу. Возглавили топ Грозный, Тюмень и Севастополь.

Более половины (52 процента) жителей больших и средних городов РФ согласны или в основном согласны, что местные власти многое делают для благополучия их городов. В столице Татарстана с этим согласны 67 процентов респондентов, в Автограде – 64.

При этом подавляющее большинство опрошенных уверены, что у них недостаточно возможностей для влияния на муниципальные власти. В их наличии у себя уверены полностью или в основном лишь 27 процентов респондентов. В Казани таких всего 23 процента, в Челнах – еще меньше, 22.

По-прежнему высока среди опрошенных доля тех, кому не приходилось давать взятки чиновникам, представителям социальных или коммунальных служб. Впрочем, она немного уменьшилась – до 87 процентов. В столице РТ не давали взятки 85 процентов респондентов, в Челнах – 84.