«Высокие Братья» с финальным выступлением прошлись по улице Баумана

(Казань, 3 января, «Татар-информ»). Московский уличный театр «Высокие Братья» выступил с финальным представлением в Казани. На этот раз актеры, принявшие облик золотых колокольчиков, предстали перед зрителями на улице Баумана.

Театрализованная буффонада «Колокольчики» стала премьерной для театра. Пять неуклюжих и наигранно вредящих друг другу персонажей под волшебную музыку шарманщика около получаса танцевали и импровизировали вместе со зрителями.

Незамысловатая драматургия вызвала бурю эмоций у детей и взрослых, которые после завершения представления долго не отпускали героев с импровизированной сцены. Каждый хотел сделать фото на память, чтобы запечатлеть атмосферу праздника и волшебства.

«Это легкая новогодняя история, которая не несет глобальной драматургии и смысловой нагрузки. Самое главное – это атмосфера и новогоднее настроение, которое, как мне кажется, колокольчики создали», – заметил в разговоре с корреспондентом ИА «Татар-информ» главный режиссер театра Денис Васильев.

Такие уличные представления, по его словам, театр устраивает уже семь лет. В столице Татарстана актеры выступают уже не в первый раз. «В Казани уже были два года назад, у нас были две истории – цирк зайцев и новогодняя сказка-мистерия "Оле Лукойе"», – добавил он.

«Самое главное – это контактная клоунада, общение со зрителем, импровизация. Зритель, как правило, запоминает именно комичное, смешное и доброе, а это, как известно, вечное. Благодаря нашим историям, как мне кажется, очень многие взрослые вспоминают или не забывают, что они тоже были детьми», – подчеркнул Васильев.

Новогоднюю программу «Зима в парках» для жителей Казани подготовила Дирекция парков и скверов при поддержке Президента РТ Рустама Минниханова. В канун Нового года театральный коллектив из Парижа Renume Menage показал горожанам спектакль Gueule d’ours («Медвежья пасть») со светящимися четырехметровыми куклами-медведями. В январе же хедлайнером программы стал московский уличный театр «Высокие Братья» с театрализованной буффонадой «Колокольчики».