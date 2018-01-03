Жительница США получила ранение в ходе прямого эфира в Facebook’е

(Казань, 3 января, «Татар-информ»). Жительница США была ранена в ходе трансляции в Facebook’е. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал WGN9.

В чикагском парке Вашингтон 27-летняя американка вела прямой эфир в социальной сети. У нее возникла ссора с женщиной, сидевшей в припаркованном автомобиле. Та выстрелила ей в ногу, но раненая не стала прерывать трансляцию. Позднее оказалось, что женщины были знакомы ранее.

Пострадавшая госпитализирована, медики оценивают ее состояние как стабильное. Полиция ведет поиски совершившей нападение.