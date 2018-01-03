Сухопутные войска разрабатывают зенитный артиллерийский комплекс для замены «Шилки»

(Казань, 3 января, «Татар-информ»). Сухопутные войска РФ разрабатывают новый зенитный артиллерийский комплекс. Он должен будет прийти на смену самоходным зенитным установкам «Шилка», сообщает пресс-служба Минобороны России.

Комплекс будет должен поражать такие воздушные цели, как тактические беспилотники, одиночные снаряды реактивных систем залпового огня, крылатые ракеты, самолеты тактической авиации и вертолеты огневой поддержки.

Кроме того, из него можно будет стрелять по легкобронированным судам и наземным машинам.

Новая установка будет отличаться малой радиозаметностью. Ее обеспечит применение пассивных средств разведки, обнаружения и сопровождения воздушных целей, отмечается в сообщении.

ЗСУ-23-4 «Шилка» производились в Советском Союзе с 1964-го по 1982 год. Всего было произведено около 6,5 тыс. боевых машин.