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Сухопутные войска разрабатывают зенитный артиллерийский комплекс для замены «Шилки»

3 января 2018, 20:29 , Фото: Пресс-служба Минобороны РФ

Сухопутные войска разрабатывают зенитный артиллерийский комплекс для замены «Шилки» ЗСУ-23-4 «Шилка» производились в СССР с 1964-го по 1982 год.
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(Казань, 3 января, «Татар-информ»). Сухопутные войска РФ разрабатывают новый зенитный артиллерийский комплекс. Он должен будет прийти на смену самоходным зенитным установкам «Шилка», сообщает пресс-служба Минобороны России.

Комплекс будет должен поражать такие воздушные цели, как тактические беспилотники, одиночные снаряды реактивных систем залпового огня, крылатые ракеты, самолеты тактической авиации и вертолеты огневой поддержки.

Кроме того, из него можно будет стрелять по легкобронированным судам и наземным машинам.

Новая установка будет отличаться малой радиозаметностью. Ее обеспечит применение пассивных средств разведки, обнаружения и сопровождения воздушных целей, отмечается в сообщении.

ЗСУ-23-4 «Шилка» производились в Советском Союзе с 1964-го по 1982 год. Всего было произведено около 6,5 тыс. боевых машин.


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