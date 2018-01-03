Память легендарного разведчика Исхака Ахмерова увековечат в Казани

(Казань, 3 января, «Татар-информ», Муршида Киямова). Имя советского разведчика Исхака Ахмерова будет увековечено в Казани. До этого памятник ему был открыт в Челябинске.

В столице Татарстана разведчик жил с 1913-го по 1921 год. Мемориальная доска будет установлена на доме № 4 по улице Жуковского, где Ахмеров работал в Наркомате просвещения ТАССР. Постановление Кабинета Министров РТ об установке доски было принято 14 декабря 2017 года.

В конце декабря в Музее тысячелетия Казани, расположенном в НКЦ «Казань», заработала уникальная экспозиция «Наши соотечественники – герои невидимого фронта». Она посвящена легендарному советскому разведчику, члену Казанского городского Совета рабочих и красноармейских депутатов в 1920 году Исхаку Ахмерову и его соратникам.

Исхак Ахмеров родился в 1901 году в городе Троицк Оренбургской области в семье бедняка. После смерти мужа мать Исхака с грудным ребенком перебралась к родственникам в Казанский уезд. Мальчику-сироте с малых лет пришлось испытать на себе все тяготы жизни. После революции он смог получить среднее образование, а в 1921 году уехал в Москву, чтобы получить высшее.

В Коммунистическом университете народов Востока и в Первом государственном университете (ныне МГУ) изучил несколько языков. После вуза работал Генеральным консулом в Стамбуле. Обычно путь от стажера до Генконсула составлял 20 – 30 лет, но Ахмерову удалось пройти его всего за три года. Как утверждают историки, его разведывательная деятельность началась именно в Турции.

В 1935 – 1945 годах Ахмеров вел разведывательную деятельность в США. По данным Службы внешней разведки, в 1943 – 1945 годах возглавляемая им резидентура переправила в СССР 2,5 тыс. пленок с важной информацией (около 75 тыс. страниц печатного текста).'

До 1945 года Ахмеров руководил нелегальной резидентурой в США. Вместе со своими агентами, среди которых была и его собственная супруга, он собирал важные для СССР данные. В том числе они добыли информацию об изготовлении ядерного оружия. Ахмеров известен и как инициатор операции «Снег». Этот проект считается одним из лучших в истории советской разведки, его целью являлось предотвращение войны с Японией.

За свою деятельность Исхак Ахмеров и его супруга были удостоены государственных наград: Исхак Ахмеров – ордена «Знак почета» и ордена Красного Знамени, а Хелен («Таня») – ордена Красного Знамени. После войны за работу по «Манхэттенскому проекту» Исхак Ахмеров повторно был удостоен ордена Красного Знамени.

В 2015 году в Челябинске был установлен памятник разведчику Исхаку Ахмерову. Недавно телеканал «Звезда» показал документальный фильм о нем. Как сообщили авторы картины «Исхак Ахмеров. Мистер "Резидент"», пресс-бюро СВР России подготовит книгу о легендарном разведчике. В картине дочь Ахмерова делится воспоминаниями об отце.

О героизме соотечественника высказался Президент Татарстана Рустам Минниханов, который оценил его как уникальную личность, бесстрашного, образованного, умного, целеустремленного и точного, аккуратного человека. Лидер республики подчеркнул, что Ахмеров был выдающимся профессионалом в свой области в масштабах не только России, но и всего мира.

Советский разведчик, внесший огромный вклад в Победу, скончался в 1976 году в Москве. Он всю жизнь оставался верным своей профессии. По мнению историков, перед бесстрашным разведчиком был бессилен даже сам руководитель госбезопасности Лаврентий Берия.