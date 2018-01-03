По факту гибели десяти человек в ДТП в ХМАО полиция возбудила уголовное дело

(Казань, 3 января, «Татар-информ»). По факту приведшего к гибели десяти человек столкновения двух легковых автомобилей на автодороге Ханты-Мансийск – Нягань полиция возбудила уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств» УК РФ. Об этом сообщает пресс-служба Управления МВД России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин в свою очередь поручил следователям СКР разобраться в обстоятельствах происшествия, рассказала представитель ведомства Светлана Петренко.

При наличии оснований он приказал ходатайствовать перед прокуратурой о передаче материалов уголовного дела в свое производство.

Сегодня днем в 40 км к востоку от населенного пункта Талинка на 159-м км трассы Ханты-Мансийск – Нягань легковые автомобили Mazda6 и Renault Duster столкнулись лоб в лоб. Погибли десять человек, в том числе – четыре ребенка.