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Происшествия

По факту гибели десяти человек в ДТП в ХМАО полиция возбудила уголовное дело

3 января 2018, 19:32

Расследование трагического инцидента может быть передано Следственному комитету.
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(Казань, 3 января, «Татар-информ»). По факту приведшего к гибели десяти человек столкновения двух легковых автомобилей на автодороге Ханты-Мансийск – Нягань полиция возбудила уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств» УК РФ. Об этом сообщает пресс-служба Управления МВД России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин в свою очередь поручил следователям СКР разобраться в обстоятельствах происшествия, рассказала представитель ведомства Светлана Петренко.

При наличии оснований он приказал ходатайствовать перед прокуратурой о передаче материалов уголовного дела в свое производство.

Сегодня днем в 40 км к востоку от населенного пункта Талинка на 159-м км трассы Ханты-Мансийск – Нягань легковые автомобили Mazda6 и Renault Duster столкнулись лоб в лоб. Погибли десять человек, в том числе – четыре ребенка. 


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