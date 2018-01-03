Погиб уроженец Челнов, балалаечник театра «Русская песня» Дмитрий Калинин

(Набережные Челны, 3 января, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). Погиб уроженец Набережных Челнов, балалаечник театра «Русская песня» Дмитрий Калинин, также известный как CrazyBalalaika. Об этом сообщает пресс-служба Управления культуры Автограда.

Дмитрий Калинин известен как первый в России балалаечник, начавший делать собственные электронные обработки известных музыкальных произведений. Кроме того, он лауреат первой премии международного фестиваля юмора и эстрадного искусства «Ялта – Москва – Транзит-2007» в номинации «Музыкальный жанр».

Музыкант родился 28 февраля 1976 года в Набережных Челнах. Закончил Саратовскую государственную консерваторию имени Собинова. С 2003-го работал в Московском государственном музыкальном театре фольклора «Русская песня», художественным руководителем которого является Надежда Бабкина.

Был участником группы «После 11». Активно сотрудничал с Юрием Каверкиным (группа Dirty Dozen). Принимал участие в концертных турах джазового оркестра имени Олега Лунстрема как солист и выступал в дуэте с ведущим виолончелистом России Борисом Андриановым.

В Управлении культуры Автограда отмечают, что Дмитрия Калинина часто путали с его полным тезкой – лидером шоу-оркестра «Русский стиль».

Последний написал трогательный некролог на своей странице в Facebook’е: «Ушел Дима. Мой друг, коллега, мой полный тезка. Даже отчество совпало. <...> Наш "отряд" понес такую потерю, что никакими словами не описать».

Вечер памяти Дмитрия Калинина состоится в Набережных Челнах 5 января с 15 до 18 часов в VIP-зале ресторана Open-City.