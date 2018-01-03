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Пользователи соцсетей сравнили платье Меланьи Трамп со скатертью

3 января 2018, 17:51

Многие сочли неудачным наряд, который первая леди США выбрала для новогодней вечеринки.
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(Казань, 3 января, «Татар-информ»). Многие пользователи социальных сетей сочли неудачным платье, которое выбрала для новогодней вечеринки жена Президента Соединенных Штатов Дональда Трампа Меланья Трамп. Они сравнили его со скатертью и занавеской для душа, передает РИА «Новости».

Первая леди США пришла на торжественный вечер во флоридской резиденции Трампа Мар-а-Лаго в блестящем розовом платье, расшитом цветами.

Микроблогер @OFDHILLARY2016 заметила: «Платье от Erdem продается за 5,5 тыс. долларов в люксовом бутике Browns. Где оно смотрится лучше всего? 1) На пасхальном кролике; 2) в качестве занавески для душа; 3) на Данай Гурира; 4) на Меланье Трамп».

Пользовательница же Twitter’а @CorbeilFran написала: «Ткань выглядит так, будто оно было сделано из скатерти, купленной в одном из китайских магазинов… для нуворишей». 


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