Пользователи соцсетей сравнили платье Меланьи Трамп со скатертью

(Казань, 3 января, «Татар-информ»). Многие пользователи социальных сетей сочли неудачным платье, которое выбрала для новогодней вечеринки жена Президента Соединенных Штатов Дональда Трампа Меланья Трамп. Они сравнили его со скатертью и занавеской для душа, передает РИА «Новости».

Первая леди США пришла на торжественный вечер во флоридской резиденции Трампа Мар-а-Лаго в блестящем розовом платье, расшитом цветами.

Микроблогер @OFDHILLARY2016 заметила: «Платье от Erdem продается за 5,5 тыс. долларов в люксовом бутике Browns. Где оно смотрится лучше всего? 1) На пасхальном кролике; 2) в качестве занавески для душа; 3) на Данай Гурира; 4) на Меланье Трамп».

Erdem dress retailed for $5,500 at luxury retailer Browns.

Who wore it best?

1) The Bunny Rabbit

2) The Shower Curtain

3) Danai Gurira

4) Melania Trump pic.twitter.com/PyiWsCiiBv — #HillarySupporter #Resist (@OFDHILLARY2016) January 3, 2018

Пользовательница же Twitter’а @CorbeilFran написала: «Ткань выглядит так, будто оно было сделано из скатерти, купленной в одном из китайских магазинов… для нуворишей».