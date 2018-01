Пользователи соцсетей сравнили платье Меланьи Трамп со скатертью

(Казань, 3 января, «Татар-информ»). Многие пользователи социальных сетей сочли неудачным платье, которое выбрала для новогодней вечеринки жена Президента Соединенных Штатов Дональда Трампа Меланья Трамп. Они сравнили его со скатертью и занавеской для душа, передает РИА «Новости».

Первая леди США пришла на торжественный вечер во флоридской резиденции Трампа Мар-а-Лаго в блестящем розовом платье, расшитом цветами.

Микроблогер @OFDHILLARY2016 заметила: «Платье от Erdem продается за 5,5 тыс. долларов в люксовом бутике Browns. Где оно смотрится лучше всего? 1) На пасхальном кролике; 2) в качестве занавески для душа; 3) на Данай Гурира; 4) на Меланье Трамп».

Erdem dress retailed for $5,500 at luxury retailer Browns. Who wore it best? 1) The Bunny Rabbit 2) The Shower Curtain 3) Danai Gurira 4) Melania Trump pic.twitter.com/PyiWsCiiBv

Пользовательница же Twitter’а @CorbeilFran написала: «Ткань выглядит так, будто оно было сделано из скатерти, купленной в одном из китайских магазинов… для нуворишей».

lol did you see the dress Melania wore for new years eve? The fabric looked like it was made from a tablecloth from a shop in Chinatown...nouveau riche