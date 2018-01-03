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Политика, Общество

Бальбек отреагировал на испытания украинского ракетного комплекса «Гром-2»

3 января 2018, 17:35

Депутат Госдумы от Крыма увидел в публикации видео испытаний попытку запугать мирное население.
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(Казань, 3 января, «Татар-информ»). Депутат Государственной Думы ФС РФ от Республики Крым, заместитель председателя Комитета по делам национальностей Руслан Бальбек отреагировал на испытания украинского оперативно-тактического ракетного комплекса «Гром-2». Об этом сообщает RT.

По мнению парламентария, целью публикации видео испытаний является «запугивание мирного населения», так как дальность «Грома-2» теоретически позволяет угрожать Крымскому мосту. При этом как-то напугать российские войска на полуострове «экспериментальная ракета» не способна, убежден Бальбек.

Кроме того, депутат усомнился в успешности испытаний нового ракетного комплекса из-за отсутствия видео с попаданием в цель. 

Оперативно-тактический ракетный комплекс «Гром-2» предназначен для поражения одиночных и групповых стационарных целей на расстоянии от 50 до 280 км. Разрабатывает его конструкторское бюро «Южное».


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