Бальбек отреагировал на испытания украинского ракетного комплекса «Гром-2»

(Казань, 3 января, «Татар-информ»). Депутат Государственной Думы ФС РФ от Республики Крым, заместитель председателя Комитета по делам национальностей Руслан Бальбек отреагировал на испытания украинского оперативно-тактического ракетного комплекса «Гром-2». Об этом сообщает RT.

По мнению парламентария, целью публикации видео испытаний является «запугивание мирного населения», так как дальность «Грома-2» теоретически позволяет угрожать Крымскому мосту. При этом как-то напугать российские войска на полуострове «экспериментальная ракета» не способна, убежден Бальбек.

Кроме того, депутат усомнился в успешности испытаний нового ракетного комплекса из-за отсутствия видео с попаданием в цель.

Оперативно-тактический ракетный комплекс «Гром-2» предназначен для поражения одиночных и групповых стационарных целей на расстоянии от 50 до 280 км. Разрабатывает его конструкторское бюро «Южное».