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На энергоблоке Хмельницкой АЭС произошел сбой

3 января 2018, 16:48

Радиационная обстановка на АЭС и в ее окрестностях остается на уровне естественных фоновых значений.
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(Казань, 3 января, «Татар-информ»). На втором энергоблоке Хмельницкой атомной электростанции произошел сбой. Он отключен от энергосети, сообщает пресс-служба украинской компании «Энергоатом».

Неполадки возникли на уплотнительной поверхности привода системы управления и защиты реактора.

Сейчас устанавливаются причины инцидента, отмечается в сообщении.

Радиационная обстановка на АЭС и в ее окрестностях не изменилась и остается на уровне естественных фоновых значений.

Хмельницкая АЭС расположена в городе Нетешин Хмельницкой области. Первый из двух ее энергоблоков сейчас проходит плановый капитальный ремонт. 


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