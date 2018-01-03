ЦИК через суд решит вопрос об участии Чухлебова в выборах

(Казань, 3 января, «Татар-информ»). Центральная избирательная комиссия обратится в Верховный суд РФ с просьбой отменить собственное решение о регистрации группы избирателей, выдвинувшей кандидатом в Президенты России Александра Чухлебова. Об этом сообщает пресс-служба ЦИК.

Причиной просьбы о пересмотре стала справка МВД о наличии у кандидата-самовыдвиженца вида на жительство в Финляндии. При этом на вчерашнем заседании комиссии сам Чухлебов представил нотариально заверенное подтверждение аннулирования вида на жительство, передавал «Интерфакс».

В связи с этим председатель ЦИК Элла Памфилова и предложила обратиться в Верховный суд, чтобы определить наличие или отсутствие у Чухлебова пассивного избирательного права.

Решение о регистрации группы избирателей, выдвинувшей кандидатом в Президенты жителя Санкт-Петербурга А. Чухлебова, Центризбирком принял 28 декабря.