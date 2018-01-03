Пилот «КАМАЗ-Мастера» Шибалов о «Дакаре»: Впереди две недели интереснейших приключений

(Казань, 3 января, «Татар-информ»). Пилот татарстанской команды «КАМАЗ-Мастер» Антон Шибалов поделился ожиданиями от участия в предстоящем ралли-рейде «Дакар-2018». В этом году легендарная гонка станет юбилейной, 40-й по счету. Кроме того, юбилей отметит и «КАМАЗ-Мастер» – команде исполнится 30 лет.

В интервью порталу «Вести КАМАЗа», челнинский пилот подчеркнул значимость участия в юбилейной гонке. «Всегда интересно принимать участие в чем-то юбилейном. Есть предвкушение чего-то нового, яркого и запоминающегося. Судя по описанию маршрута, организаторы 40-го “Дакара“ постарались сделать его именно таким. На мой взгляд, впереди две недели интереснейших приключений, новых ландшафтов и бескомпромиссной борьбы», – поделился ожиданиями Шибалов.

Помимо борьбы за пьедестал, у экипажа Антона Шибалова особая миссия – на первых этапах он повезет блок запасных частей для подстраховки всей команды. «Наша машина будет несколько тяжелее других спортивных “КАМАЗов“. Для нас важно ехать надежно, не допуская ошибок. Я очень надеюсь, что нам не придется стоять на трассе как из-за своих проблем, так и из-за проблем остальных экипажей команды», – отметил гонщик.

«Дакар-2018» пройдет по территории трех стран – Перу, Боливии и Аргентины. Старт ралли-рейда состоится 6 января в городе Лима – после пятилетнего перерыва «Дакар» вернется в Перу. Финиш гонки состоится 20 января в Кордобе (Аргентина).

За титул чемпионов «Дакара-2018» кроме «КАМАЗ-Мастера» будут претендовать признанные лидеры грузового зачета IVECO, TATRA, RENAULT, SCANIA, LIAZ, МАЗ и др. Всего на старт «Дакара» выйдут 332 транспортных средства из 54 стран мира, в том числе 42 спортивных грузовика.