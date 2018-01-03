В Челнах водителя осудили за попытку дать взятку сотруднику ДПС

(Набережные Челны, 3 января, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). В Набережных Челнах пьяный водитель предложил взятку сотруднику ДПС и получил за это условный срок, сообщает пресс-служба городского суда.

В октябре прошлого года сотрудники ДПС в поселке Сидоровка остановили автомобиль «ВАЗ-2114», за рулем которого сидел пьяный водитель. Кроме того, он не был пристегнут ремнем безопасности.

Водителя пригласили в патрульную машину для составления протокола. Однако такая перспектива его не устроила, и он предложил сотрудникам ДПС договориться. Патрульные предупредили его о риске усугубить свое положение. Несмотря на это, мужчина достал из кошелька 15 тыс. рублей и положил их между ручками коробки передач и тормоза.

Набережночелнинский суд признал местного жителя виновным в покушении на дачу взятки и приговорил к двум годам лишения свободы условно.

Ранее глава челнинской ГАИ Радий Кадиков неоднократно предупреждал, что в салонах патрульных машин ведется видео- и аудиозапись происходящего.

В частности, на одной из встреч с журналистами он пояснял: «Существуют звукозаписывающие устройства, которые крепятся на форменную одежду патрульных. В салонах спецмашин вмонтированы четырехкамерные устройства видеофиксации, которые дают полный обзор происходящего в салоне. Именно по этой причине по регламенту все протоколы должны составляться внутри автомобилей ГИБДД».