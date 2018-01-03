(Казань, 3 января, «Татар-информ»). За первую половину выходных пожаров на новогодних площадках в Татарстане не допущено, сообщили ИА «Татар-информ» в прес-службе ГУ МЧС России по РТ.

Каждый день в Татарстане для обеспечения безопасности во время праздничных мероприятий задействованы свыше 3500 тысяч сотрудников МЧС. Контроль по пожарной безопасности обеспечен на 1865 объектах.

Ни одного пожара на новогодней площадке, а также вследствие использования пиротехники допущено не было.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в период с 25 декабря по 10 января в Татарстане был введен особый противопожарный режим, предусматривающий запрет на использование пиротехники вне специально отведенных участков. Для этого на территории республики было отведено 560 площадок, оснащенных необходимым количеством средств для тушения пожаров. В преддверии новогодних праздников МЧС взяло на контроль 38 татарстанских торговых точек, продающих пиротехнику.

В период с 31 декабря по 2 января в процессе 266 рейдов в отношении 67 граждан были возбуждены административные дела, сотрудники МЧС предотвратили 214 случаев использования пиротехники в неположенном месте.